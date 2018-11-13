Генетики раскрыли главный секрет трюфелей

Исследователи выяснили, что предок трюфелей, встречающихся в природе, существовал несколько сотен миллионов лет назад.

Ученые из Национального института агрономических исследований Франции смогли расшифровать ДНК трюфелей и выяснили, что предки современных сумчатых грибов произрастали на Земле примерно 470−500 млн лет назад. Как сообщает журнал Nature, исследователи выяснили, что примерный срок появления новых видов грибов составляет 25−30 млн лет, после чего генетический состав начинает меняться.

Исследователи выяснили, что последние предки грибов разделились на отдельные виды более 140 млн лет назад, но при этом до сих пор имеют много общих признаков. У всех изученных генетиками и биологами видов обнаружили строго ограниченное количество генов, кодирующих ферменты, расщепляющие клеточные стенки растений. Учёные выяснили, что повышенная экспрессия генов (механизм, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в РНК или белок) отвечает за механизм образования цвета, размеров и запаха, свойственного грибам этого вида.