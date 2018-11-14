Новое оружие в России будет создавать суперкомпьютер

Новый проект позволит значительно сократить срок разработки оружия и других боевых систем.

Генеральный директор научно-производственного объединения "Молния" Ольга Соколова сообщила, что в России создают современный суперкомпьютер для проектирования перспективных отечественных вооружений. Как сообщает РИА "Новости", в этой работе участвует большое количество ведущих научно-исследовательских предприятий страны.

Сообщается, что главная цель проекта — перевод всего цикла разработки и производства на отечественное оборудование: начиная с научно-исследовательских работ и заканчивая созданием опытного образца, его испытаниями, а также сопровождением эксплуатации серийных образцов в войсках. Показать новый суперкомпьютер российские учёные обещали в течение следующих пяти лет.