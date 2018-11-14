Китай может первым испытать новейший термоядерный реактор

Китайские физики завершают подготовку к запуску экспериментальной установки токамак.

Учёные из Института физики плазмы Китайской академии наук могут первыми осуществить максимально приближенный к промышленным показателям запуск термоядерного реактора — уникального устройства, топливом для которого служат изотопы водорода — дейтерий и тритий, сообщает CGTN. Для этих целей китайские физики построили термоядерный реактор "Восток" (EAST), реакция в котором будет проходить при температуре более 100 млн. градусов Цельсия.

Разработчики системы уверяют, что конструкция абсолютно надёжна и в случае выхода термоядерной реакции за пределы определённых параметров автоматика просто отключит всю систему. Прогоны и запуск системы китайские учёные планируют начать раньше, чем достроится первый крупный термоядерный реактор ITER во Франции. Первыми идею магнитного удержания плазмы в замкнутом контуре (токамаке) предложили советские физики Андрей Сахаров и Игорь Тамм.

Реакторы, использующие технологию термоядерного синтеза, в перспективе позволят обеспечить всё население планеты дешёвой электроэнергией, а ядерная энергетика на основе радиоактивных материалов может исчезнуть как вид. Главным сырьём для термоядерных реакторов служат дейтерий и тритий — химические элементы, объём производства которых составляет десятки тысяч тонн в год. При этом исследователи отмечают, что экологичность и практически бесконечные запасы сырья природного происхождения позволят решить любые вопросы с электроснабжением Земли на следующие 200–250 лет.

Создание первого экспериментально-промышленного термоядерного реактора ITER началось ещё в 1985 году. Одним из инициаторов проекта стал Советский Союз, а другие партнёры СССР по энергетическому сектору, такие как Соединенные Штаты Америки, Япония и ряд стран Европы, высказали свои предположения относительно будущего мировой энергетики. Активная фаза строительства реактора ITER началась на юге Франции в 2007 году, и по состоянию на 2018 год готовность реактора составляет не менее 55 процентов.