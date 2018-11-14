Учёные: Кофе может продлить жизнь человеку

Исследователи уверены, что при правильном употреблении кофе может существенно оздоровить организм человека.

Исследователи из Института научной информации о кофе выяснили, что регулярное употребление натурального кофе на 25 процентов снижает вероятность развития диабета второго типа и способствует запуску механизма восстановления поджелудочной железы. Как сообщает Eurek Alert, на основании медицинских данных более миллиона человек исследователи пришли к выводу, что употребление трёх-четырёх чашек кофе в день действует на внутренние органы как некоторые медицинские препараты.

Учёные пришли к выводу, что сорт кофе большого значения не имеет — "оздоравливающий" эффект оказывает как обычный кофе, так и кофе без кофеина. Биологи выяснили, что кофе оказывает на организм "эффект санатория", осуществляя доставку антиоксидантов и оказывая противовоспалительный и термогенный эффекты. Ранее исследователи включили кофе в список продуктов, замедляющих старение, и пришли к выводу, что любители чёрного кофе склонны к садизму. Также учёные из Университета Филадельфии и Томаса Джефферсона заявили, что правильно приготовленный кофе насыщает клетки организма кислородом и способствует их регенерации, но готовить напиток при этом нужно определённым образом.