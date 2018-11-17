Так были на Луне американцы или нет? Мифы о космической миссии "Аполлон-12"

От недолгого пребывания до режима строгой секретности — Лайф собрал самые известные байки о второй пилотируемой высадке в истории человечества на Луну.

В ноябре 1969 года космический корабль "Аполлон-12" совершил посадку на Луну. Лайф разобрался, какую часть полёта американцы приукрасили и действительно ли они предлагали сымитировать высадку.

Миф 1

Американцы на Луне были совсем недолго.

Почему-то бытует мнение, что спускались американцы с командного модуля на поверхность Луны на очень малое время — минут на пятнадцать или на полчаса. Сделать фотографии, флаг воткнуть — и бегом обратно на корабль. На самом деле это совсем не так. Смысла в таком коротком полёте было бы действительно очень и очень мало. В реальности же сама высадка миссии "Аполлон-12" продолжалась более суток. На поверхности Луны космонавты были в течение 31 часа 31 минуты.

Этого времени оказалось более чем достаточно для того, чтобы выполнить все запланированные эксперименты, кроме двух цветных телевизионных передач с Луны на Землю. Камера сломалась в процессе, и сделать интереснейшую лунную передачу не получилось. Вышла из строя техника примерно через полчаса после начала передачи, уже находясь на штативе. Один из астронавтов, отчаявшись, даже ударил по камере молотком. От удара на экране появились цветные полосы, но затем изображение снова пропало.

Миф 2

Американцы специально садились на Луне подальше от прилетевших туда до этого советских и американских космических аппаратов.

Посадка второй лунной миссии "Аполлон-12" проводилась вблизи космического аппарата "Сервейер-3", совершившего мягкую посадку на поверхности Луны за три года до этого. В программу работы на Луне было включено исследование этого космического аппарата, американские астронавты даже сняли с него несколько деталей и привезли обратно, чтобы изучить на Земле.

Самое удивительное, что в куске пенопласта, вытащенном из космического аппарата, а затем в лаборатории помещённом в питательную среду, были обнаружены бактерии из числа обитающих в полости рта и носа человека. Так было доказано, что трёхлетнее пребывание на поверхности Луны бактерии могут спокойно пережить.

Миф 3

Американцы никому не показали лунный грунт, привезённый из этой миссии.

На самом-то деле они его даже раздавали. Было привезено несколько десятков килограммов лунного грунта, причём набранного отнюдь не случайно. Астронавтов специально обучали искать самые интересные метеориты на поверхности, те части реголита, которые принесут земным учёным максимум информации об истории Луны. Для сбора образцов реголита и метеоритов с лунной поверхности у астронавтов были с собой специальные инструменты. Однако оказалось, что руками собирать их проще. Один астронавт придерживал второго за лямку, а тот наклонялся и подбирал интересный образец. Упал Джозеф Конрад только один раз, но отметил по рации, что это безопасно — падают на Луне очень медленно.

В первой половине 1970-х годов NASA даже организовало раздачу образцов грунта учёным различных стран. Всего было роздано 1620 образцов лунного грунта, доставленных астронавтами, общей массой 13 килограммов для исследования в лабораториях Австралии, Бельгии, Канады, Чехословакии, Финляндии, Западной Германии, Японии, Кореи, Испании, Швейцарии, Великобритании, Южной Африки, Италии, Франции, Норвегии, Индии и США.

Миф 4

Астронавты все переговоры с Землёй вели по заранее расписанному сценарию. И фразы, которые они говорили, были выучены и отрепетированы.

Как бы не так. Более того, они умудрились даже "смазать" самую главную фразу во время первого выхода на лунную поверхность. Спускаясь на неё, Чарльз Конрад, командир экипажа, вместо красивой отрепетированной фразы решил пошутить над Нилом Армстронгом, сказавшим: "Это один маленький шаг для человека, но гигантский скачок для всего человечества", и произнёс: "Возможно, для Нила он был маленький, но для меня — большой". Конрад намекал на то, что сам был низкого роста, а первая ступенька посадочного модуля находилась достаточно высоко от поверхности Луны.

Впоследствии он даже признался, что поспорил с очень известной итальянской журналисткой Орианой Фаллачи, что скажет именно такую фразу. И, да, Ориана Фаллачи была уверена, что астронавтов NASA заставляют говорить чётко по сценарию.

Несколькими секундами позже, когда Чарльз Конрад уже стоял на поверхности Луны, он произнёс: "О, она мягкая и нежная", имея в виду большое количество пыли на лунном грунте.

Миф 5

На эмблеме миссии "Аполлон-12" изображён клипер и четыре звезды, так как в экипаже был ещё один дублирующий астронавт, остававшийся на орбите.

Это не так. Астронавтов было только трое, но звёзды — это действительно отображение количества людей в экипаже. Четвёртая звезда (она специально расположена отдельно и ниже) была добавлена в честь Клифтона Уильямса, он первоначально входил в тройку экипажа, но погиб в авиакатастрофе во время подготовки к полёту.

Клипер тоже попал на эмблему не случайно. Дело в том, что все трое астронавтов оказались из Военно-морских сил США, что они и попросили увековечить на эмблеме миссии.

Миф 6

Старт ракеты "Сатурн" с миссией "Аполлон-12" никто не видел, всё было засекречено, и ещё неизвестно, взлетала ли вообще ракета с космодрома.

Всего за стартом этой миссии с космодрома Космический центр Кеннеди во Флориде, а также с прилегающих территорий наблюдало более 300 000 человек. Люди специально приезжали, чтобы посмотреть очередной старт лунной миссии. Из известных людей, наблюдавших за стартом, можно отметить американского президента Никсона, лично провожавшего миссию.