Учёные нашли самую эффективную диету

Спойлер: для того чтобы сбросить вес, придётся есть больше обычного и очень долго ничего не делать.

Учёные из Гарвардского университета выяснили, что продукты, входящие в кетогенную диету с низким содержанием углеводов, позволяют лучше регулировать индекс массы тела человека и способствуют ускорению процесса сжигания "лишних" килограммов, пишет BMJ.

Учёные считают, что диета, популярная у спортсменов, эффективна из-за источника энергии для организма, поскольку большую часть в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Такое замещение позволяет телу потреблять жирные кислоты и кетоны вместо глюкозы, что переведёт мышцы и клетки органов в режим "сбережения энергии".

При этом исследователи отмечают, что кетогенная диета эффективна как при "быстром" похудении, так и при длительных программах по избавлению от лишнего веса.