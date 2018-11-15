Учёные обнаружили у бабочек акустический камуфляж

Британские учёные из Университета Бристоля выяснили, что чешуйки на крыльях бабочек имеют уникальную структуру, благодаря которой насекомые способны поглощать звуковые волны и создавать тем самым акустический камуфляж, аналогичный поглощающему излучение корпусу у малозаметных истребителей. Исследователи пришли к выводу, что структура чешуек двухслойная и имеет отверстия на верхней и нижней пластине, которые соединены между собой каркасом из мышечных перегородок, что и позволяет использовать чешую как поглощающий материал.
Исследователи выяснили также, что механизм эволюции позволил бабочкам вырастить своеобразные антенны, с помощью которых они обнаруживают приближение летучих мышей. При этом бабочки не только научились обнаруживать летучих мышей в полёте, но и обучились противодействию хищным рукокрылым. Для того чтобы отпугнуть летучую мышь, которая вышла на "траекторию атаки", бабочка начинает производить сильные утразвуковые щелчки, которые воздействуют на нервные окончания хищников.
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