Учёные обнаружили у бабочек акустический камуфляж

Природный защитный механизм позволил бабочкам уберечься от хищных рукокрылых животных.

Британские учёные из Университета Бристоля выяснили, что чешуйки на крыльях бабочек имеют уникальную структуру, благодаря которой насекомые способны поглощать звуковые волны и создавать тем самым акустический камуфляж, аналогичный поглощающему излучение корпусу у малозаметных истребителей. Исследователи пришли к выводу, что структура чешуек двухслойная и имеет отверстия на верхней и нижней пластине, которые соединены между собой каркасом из мышечных перегородок, что и позволяет использовать чешую как поглощающий материал.

Исследователи выяснили также, что механизм эволюции позволил бабочкам вырастить своеобразные антенны, с помощью которых они обнаруживают приближение летучих мышей. При этом бабочки не только научились обнаруживать летучих мышей в полёте, но и обучились противодействию хищным рукокрылым. Для того чтобы отпугнуть летучую мышь, которая вышла на "траекторию атаки", бабочка начинает производить сильные утразвуковые щелчки, которые воздействуют на нервные окончания хищников.