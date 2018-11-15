Учёные нашли железную галактику — призрак возле Млечного Пути

Космический аппарат Gaia, принадлежащий Европейскому космическому агентству, прислал на Землю снимки уникальной галактики, скрывающейся "в тени" Млечного Пути. Как отмечают учёные из Института астрономии Кембриджа, галактика Antila 2 преимущественно состоит из звёзд с большим содержанием металлов и, возможно, с такими же планетами, которые могут быть в сотни раз крупнее планет земной группы.
Спектральный анализ позволил учёным сделать вывод, что галактика находится на расстоянии в 130 тыс. световых лет от Млечного Пути, а её размеры настолько огромны, что посчитать их точно пока не представляется возможным. Исследователи отмечают, что возраст галактики может быть настолько же огромным — по самым скромным подсчётам, возраст Antila 2 значительно превышает 300 млн лет.
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