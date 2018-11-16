Илон Маск получил "добро" на создание глобального интернета

На первом этапе американскому бизнесмену потребуется запустить в космос более 7,5 тыс. спутников.

Федеральная комиссия по связи в США (FCC) официально разрешила частной компании SpaceX запустить более 7,5 тыс. коммуникационных спутников для развёртывания системы глобального интернета Starlink. Как сообщает The Veerge, общая группировка спутников при этом будет насчитывать не менее 12 тыс. космических аппаратов.

Отмечается, что спутники из состава глобального интернета Starlink будут размещены на разной высоте. Несколько тысяч небольших космических аппаратов будут находиться на высоте 335–346 километров, другие "поднимут" до высоты 1110–1325 километров. Отмечается, что система будет целиком состоять из кубсатов — малых космических аппаратов, стоимость которых сравнительно невысока относительно военных и крупных телекоммуникационных средств передачи данных с орбиты.

Ввод системы в эксплуатацию ожидается между 2023 и 2025 годами, а вывод космических аппаратов на орбиту компания SpaceX будет проводить с помощью ракет Falcon 9. Ближайшие конкуренты SpaceX — компания OneWeb — планируют разворачивать группировку спутников для глобального интернета с помощью российских ракет-носителей.