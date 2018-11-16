Российские учёные убили рак лазером и наночастицами

По мнению онкологов, новый метод позволит проводить более качественное лечение опухолей.

Российские учёные из Института физической химии и электрохимии РАН в Москве при поддержке зарубежных коллег разработали революционный метод лечения тяжёлых форм онкологии, сообщает Scientific Reports. Исследователи разработали метод, при котором терапия опухолей происходит через наночастицы, которые при "подсветке" лазером превращают поражённые клетки и ткани в своеобразную "мишень" для иммунных клеток.

Онкологи отмечают, что новый метод позволит иммунным клеткам организма намного быстрее находить и уничтожать злокачественные опухоли изнутри. Исследователи считают, что привлечение наночастиц к уничтожению раковых клеток значительно повысит эффективность противораковой терапии — после введения в организм действующего вещества наночастицы будут доставлять лекарства внутрь раковых клеток, что облегчит работу иммунной системе и упростит оперативное вмешательство.