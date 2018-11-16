NASA покажет посадку на Марс в прямом эфире

Прямая трансляция посадки на поверхность Красной планеты будет проводиться 26 ноября.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) проведёт прямую трансляцию посадки модуля InSight на поверхность Марса. При этом специалисты агентства будут комментировать всё происходящее — любители космоса и перелётов к другим планетам смогут самостоятельно наблюдать, как проходит процесс доставки исследовательских космических аппаратов к другим планетам.

Лаборатория реактивного движения NASA (JPL) будет проводить две трансляции одновременно — первый поток данных будет напрямую транслироваться из Центра управления полётами, второй стрим будет проводиться с комментариями специалистов. Марсианский модуль InSight будет наблюдаться двумя миниатюрными космическими аппаратами Mars Cube One (MarCO), что позволит следить за траекторией посадки в режиме реального времени.

Ранее межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter прислала на Землю первые снимки "умершего" на поверхности Марса ровера Opportunity. Аппарат для исследования планеты специалисты из NASA потеряли во время пылевой бури на поверхности планеты. После того как погода на Марсе наладилась, аппарат перестал выходить на связь.