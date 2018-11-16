Американцы напечатали автомобильные колёса на 3D-принтере

Титановые диски от компании HRE3D оказались прочнее дисков, которые изготавливают методом литья.

Американская компания HRE показала один из первых в мире комплектов автомобильных дисков, напечатанных на 3D-принтере. "Сваривание" порошкового металла лазером позволило добиться хорошей прочности — в итоге 21-дюймовые титановые диски оказались прочнее, чем такие же колеса, изготавливаемые методом литья.

Первый комплект напечатанных дисков был установлен на суперкар McLaren P1. Со временем, компания планирует продолжать создание и разработку новых моделей дисков, напечатанных на 3D-принтере. Главной особенностью дисков стало отсутствие механической обработки после сборки — незначительные огрехи 3D печати устранились за несколько минут, после чего диски сразу были установлены на автомобиль. Точная цена комплекта новых колёс не называется.