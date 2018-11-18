Секс с роботами — реальность или фантастика

"И готовить не надо". Как скоро электроника заменит традиционные интимные отношения и возможно ли это вообще.

Как быть с сексом между людьми, более-менее разобрались (хотя и не до конца). А вот с роботами всё гораздо сложнее. Кто-то уверяет, что это случится ещё не скоро, а другие специалисты считают, что это самое что ни на есть настоящее. Давайте попробуем разобраться, нужно ли бежать и искать себе робота или пока можно обойтись и нормальными отношениями с мужчинами и женщинами.

Что такое робот? Это робот

Начать стоит с того, что в настоящее время так и нет понимания, что же считать роботом. Есть специалисты, утверждающие, что и банальный вибратор, меняющий свою мощность в зависимости от программы, можно назвать роботом. Есть и те, кто самые современные секс-куклы, умеющие говорить, моргать и имитировать оргазм, не считает за роботов.

Для простоты вибраторы и прочие приспособления откинем, а будем считать роботами технику, способную на обратную связь и желательно максимально близкую к человеческому виду, мы же к этому стремимся?

Робокуклы

В мае 2018 года в Москве открылся первый публичный дом DollHouse, где можно получить секс со специальной куклой. Проблема в том, что это абсолютно не робот. Это кукла, пусть у неё и есть силиконовая кожа, механические движения, подогрев и искусственный интеллект. Да, издалека и при правильном освещении их можно спутать с человеком, но до секса с роботом тут очень и очень далеко. Они слишком неживые.

Отдельно стоит сказать, что во всём мире такие куклы уже достаточно привычны, но не сказать чтобы стали слишком популярны. Тут либо интерес, когда клиент хочет попробовать: а как это с куклой? Либо для него фетиш внешности (остроухая эльфийка, аниме-персонаж или модель с идеальными пропорциями) гораздо важнее, чем теплота и отзывчивость партнёра.

Есть и гораздо более серьёзные разработки. Лидерство в настоящее время принадлежит компании RealDoll. Однако есть ещё минимум четыре фирмы, занимающиеся изготовлением секс-роботов. Согласно рекламной информации, эти роботы смогут разговаривать с клиентом, заниматься сексом, флиртовать, у них будет даже тип личности. Однако пока это лишь рекламные лозунги. Проверить, насколько интересно будет флиртовать с роботом, может каждый, поговорив с Siri или Алисой, голосовыми помощниками. Пока современные технологии не дошли даже до вменяемой имитации человеческих разговоров — и любой вопрос не по теме поставит робота в тупик.

Кроме того, даже самые лучшие роботы всё так же холодны, их движения ограниченны и механистичны, а спутать силикон с настоящей живой кожей просто нельзя. Не получается пока синхронизировать мимику и речь, в голове и в руках слышен звук сервоприводов, а после секса вам придётся пойти мыть специальные силиконовые вставки в причинных роботских местах.

Пока секс с роботом именно в том плане, в котором его понимает большинство людей, — это фантастика. Чувственный, с обратной связью — всего этого нет и в помине. В том, что кому-то хватает и этого, нет ничего плохого, но заменить секс с реальным человеком для большинства людей просто нереально.

Создатели секс-роботов регулярно рассказывают о своих прорывах. Например, автор куклы Саманты, испанский конструктор Серхе Сантос рассказывает, что Саманта любит внимание, запоминает привычки партнёра, отвечает на ласку и комплименты и способна имитировать оргазм. Но насколько это близко к реальности, ответить сложно.

Особенно если учесть, что в настоящее время лучшие специалисты по движению антропоморфного робота, американская компания Boston Dynamics, только дошли до освоения основных паттернов движения и нескольких трюков — таких как прыжки и сальто. От этого до имитации нежных объятий и поглаживаний ещё очень и очень далеко.

Мужчина и женщина

В настоящее время большинство выпускаемых секс-кукол делаются для мужчин, и это продиктовано гораздо большим спросом. Роботы для женщин существуют (и даже в какой то мере проще в изготовлении, чем мужские), но особым спросом не пользуются.

Именно это и пугает социологов. Они считают, что такой перекос приведёт к дополнительной объективации женщин, когда мужчины будут видеть в них лишь объект для секса. Другие критики считают, что секс-роботы убьют институт брака и нормальные отношения, а люди перестанут сходиться друг с другом и будут жить попарно с роботами.

Ко всем этим алармистским заявлениям стоит относиться очень и очень скептически. Статей, в том числе и научных, о том, что секс-роботы заменят большинство половых партнёров, написано очень много ещё с девяностых годов. Прошла уже четверть века, и дальше кукол человечество пока не продвинулось. Можно, конечно, назвать дату подальше и сказать, что к 2050 году половина мужчин будут жить с секс-роботами, но это лишь предположение. Что же будет в реальности, предсказать сейчас не может никто.

Несомненно, первый брак с роботом состоится гораздо раньше, но считать это показателем просто нельзя. И сейчас в отсутствие роботов люди время от времени женятся на домашних животных, автомобилях или вещах. Делается это ради дешёвой популярности или всё гораздо сложнее — не важно, погоды такие единичные случаи не делают.

Институт брака между мужчиной и женщиной ругают уже не одно столетие и предрекают ему скорую смерть, однако на глобальном уровне ничего особо не изменилось, в своём большинстве люди предпочитают жить с одним партнёром. В своё время говорили, что большое количество порно и возможность виртуального секса кардинально изменят ситуацию. Спустя несколько десятков лет можно сказать, что и это оказалось не совсем верным.

Этика

Если проблемы пока нет, то на ней всё равно можно пиариться. Это главный приём некоторых политиков, и они уже используют повод изо всех сил. Вот недавно президент Эстонии Керсти Кальюлайд решила поговорить о такой "важной" на сегодняшний день проблеме, как секс с роботом.

Можно ли их бить и заниматься с ними сексом? Президента не остановило даже то, что создание сильного искусственного интеллекта, способного осознать себя, вряд ли случится в ближайшие несколько десятков лет, а до той поры говорить о роботах как о личностях нельзя.

Поэтому всю патетику речи можно свести до банального. Может ли человек плохо обращаться с куклой? Увы, может. Да, выглядеть это может неприятно, но кукла — это вещь, и не более того. А выплёскивать свои страхи — не лучшее решение для политика.

Вместо послесловия

Возможен ли секс с роботом? Да, уже. Вопрос лишь в том, чего вы ждёте и что вы получите.

Возможен ли секс с роботом, неотличимый от секса с человеком? Нет. И он не будет возможным в ближайшие пару десятков лет, а может, и дольше.

Секс с роботом заменит нормальный? Вряд ли. Только для отдельных людей, и только если они этого сами захотят.

Можно ли жениться на роботе? Да кто вам запретит? Вот только официально этот брак не зарегистрируют.

Можно ли бить робота? Это вещь, можно. Только подумайте, как это некрасиво выглядит со стороны.