Учёные нашли идеальное средство для борьбы со стрессом

Исследователи уточняют, что лечение стрессов таблетками тоже работает, но не так быстро и не так эффективно.

Индийские учёные из Университета Махариши считают, что йога и медитация помогают бороться даже с особо сложными формами стресса. Представители университета отмечают, что медитативные техники позволяют облегчить практически любое стрессовое состояние, даже если речь идёт о посттравматическом расстройстве, пишет The Independent.

Исследователи отмечают, что медитация и йога позволяют снизить процент вероятности появления панических атак, депрессий и способствуют восстановлению нормальной работы нервной системы, что позволяет бороться даже с суицидальными наклонностями. Правда, работает такая терапия не для всех — на примере британских военных, прошедших Афганистан, учёные доказали, что занятия йогой и медитацией по 90 минут в день помогают лишь 40 процентам людей.

Ранее американские гинекологи выяснили, что регулярные занятия йогой в течение 12 недель позволяют значительно усилить яркость ощущений от секса, а также значительно повышают либидо.