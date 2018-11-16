В США началась сборка нового космического беспилотника

Первый полёт новый американский орбитальный ракетоплан должен совершить уже в 2021 году.

Американская компания Boeing официально сообщила о начале сборки космического беспилотника, заказанного Агентством перспективных оборонных разработок Министерства обороны США (DARPA). Создание беспилотника ведётся в рамках программы XSP (экспериментальный космоплан) с 2014 года, а в 2017-м Минобороны США официально профинансировало строительство нового орбитального корабля.

Сообщается, что на заводе Boeing в данный момент завершено производство углеродного топливного бака для жидкого кислорода. Изготовление топливной ёмкости для жидкого водорода будет завершено в 2019 году, после чего орбитальный беспилотник Phantom Express будет отправлен в цех окончательной сборки. Отмечается, что длина космического беспилотника будет составлять почти 20 метров, а общие размеры Phantom Express будут сопоставимы с американским истребителем-бомбардировщиком F-15 Eagle. Размах крыла нового беспилотного самолёта составит не менее 13 метров.

Скорее всего, новая машина заменит на орбите уже послуживший американским ВВС орбитальный беспилотник Boeing X-37, также известный под индексом X-37B и названием Orbital Test Vehicle (OTV). Новый корабль может выполнять на орбите те же миссии, что X-37B. Предыдущий орбитальный самолёт использовался ВВС США на высотах от 200 до 750 километров, был способен быстро менять орбиты и маневрировать. Кроме доставки грузов на орбиту X-37B был способен выполнять разведывательные задачи и мог снимать с орбиты небольшие космические аппараты. Подробнее о космических кораблях, способных выполнять в космосе военные задачи, можно прочитать в нашем материале "Орбитальный страж. Как в СССР создали корабль для войны в космосе".