В США началось производство бесшумного сверхзвукового самолёта

Самолёт X-59 будет выполнять регулярные рейсы по маршрутам знаменитого сверхзвукового авиалайнера Concorde.

Американский аэрокосмический концерн Lockheed Martin приступил к сборке первого прототипа бесшумного сверхзвукового самолёта X-59, который на протяжении нескольких лет разрабатывался совместно с NASA. От традиционных авиалайнеров машина будет отличаться не только высокой скоростью полёта — 1500 километров в час, но и его высотой — почти 17 километров.

Гражданский сверхзвуковой самолёт создавался при помощи специалистов из секретного подразделения Skunk Works, занятых разработкой сверхзвуковых и гиперзвуковых летательных аппаратов. Самолёт, создаваемый в рамках проекта X-59 Quiet Supersonic Transport, считают "наследником" европейского пассажирского самолёта Concorde, полёты которого прекратились из-за снижения спроса на сверхзвуковые авиаперелёты.

До своего знаменитого "предка" новый пассажирский самолёт пока недотягивает как по размерам — базой для самолёта служит боевой истребитель F-16, — так и по скорости: всего 1500 километров в час против 2158 у Concorde. Предполагается, что из Лондона в Нью-Йорк новый самолёт будет долетать за пять с небольшим часов. Первый коммерческий рейс новой машины запланирован на 2021–2022 годы.