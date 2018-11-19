В магнитном поле Земли произошёл крупный взрыв

Теперь исследователи из NASA и биофизики пытаются понять, какие последствия ждут обитателей планеты.

Космический аппарат Magnetospheric Multiscale (MMS) ещё 11 июля зарегистрировал необычную активность внутри магнитного поля Земли, однако о серьёзном взрыве внутри этой структуры исследователи из NASA сообщили только сейчас. Учёные отмечают, что за этими явлениями специалисты наблюдают в течение трёх последних лет и новый взрыв, зарегистрированный летом, один из самых мощных в истории наблюдений.

Астрофизики из Университета Нью-Гэмпшира отмечают, что этот процесс давно известен и называется пересоединением. Такое название необычное явление получило из-за попадания плазмы Солнца и заряженных частиц в магнитное поле Земли. Процесс перехода частиц сопровождается большим накоплением энергетических "пузырей", которые могут "лопаться", высвобождая большое количество энергии.

Учёные отмечают, что "расстрел" крупными и небольшими звёздами ближайших планет заряженными частицами — нормальное явление не только для планет земной группы, но и для других галактик. При этом взрывы направленными частицами происходят на больших скоростях — в среднем не менее 20 тысяч километров в час.