Франция испытает пассажирский гиперзвуковой самолёт в 2020 году

Летательный аппарат может стать одним из первых пилотируемых гиперзвуковых самолётов в мире.

Прототип гиперзвукового самолёта HEXAFLY-INT сможет совершить свой первый полёт уже в 2020 году. В рамках испытаний конструкция гиперзвукового летательного аппарата будет неоднократно проверена как в аэродинамической трубе, так и на специальном стенде. Как отмечают учёные, текущие испытания гиперзвукового самолёта позволят определить оптимальное соотношение между внутренним полезным объёмом летательного аппарата и сечением воздухозаборника гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя.

Сам аппарат полностью выполняется по схеме с несущим корпусом, при которой значительная часть подъёмной силы образуется на широком фюзеляже. Согласно плану, конструкция должна управляться и стабильно выполнять перелёты на скоростях не менее 8,6 тыс. километров в час, что соответствует 7 числам Маха. Первыми заказчиками машины с коротким крылом большой стреловидности и двумя килями могут стать как коммерческие авиакомпании, так и Минобороны.