Учёные назвали причину исчезновения древних цивилизаций

Большинство древних культур исчезло при переселении в другие, более комфортные районы Земли.

Учёные из Океанографического института Вудс-Хоул выяснили, что большинство древних цивилизаций напрямую или косвенно "убило" глобальное изменение климата. Как сообщает Science Alert, из-за косвенного воздействия изменения климата исчезла хараппская цивилизация — малоизученные предки современных жителей Пакистана.

Однако речь не идёт о глобальном потеплении — напротив, хараппская цивилизация переселилась из продвинутых городов на равнинах в предгорья из-за сильного похолодания. Серьёзный дисбаланс в "режиме работы" климата планеты привёл к исчезновению большей части пригодных для сельского хозяйства земель, что поставило древнюю цивилизацию на грань вымирания.

При этом исследователи отмечают, что в других случаях изменения климата так же провоцировали вымирание и болезни. В качестве одного из примеров учёные приводят Великий голод в Европе 1315–1317 годов, когда аномально высокий уровень осадков уничтожил большую часть пригодных для сельского хозяйства земель.