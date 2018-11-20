Больше тепла. Астрономы нашли второе Солнце

Теперь учёные пытаются понять, вращаются ли вокруг этой звезды планеты и есть ли на них жизнь.

Исследователи из Института астрофизики в Португалии выяснили, что всего в 184 световых годах от Земли расположена карликовая звезда, которая является практически точной копией земного Солнца. Как сообщает Science Alert, звезде уже присвоено имя HD186302 и она больше всех ранее обнаруженных объектов похожа на единственную звезду Солнечной системы.

Исследователи считают, что почти 85 процентов звёзд рождаются в так называемых звёздных парах, то есть формируются и зарождаются по двое. К солнцеподобным звёздам это относится в высшей степени, поскольку, как отмечают учёные, более половины таких звёзд имеют "братьев" (или "сестёр") близнецов. Обнаружить нового "родственника" Солнца помог космический телескоп Европейского космического агентства Gaia.

Звёздный близнец, согласно поступившим данным, практически идентичен по химическому составу и размерам и загорелся более 4,5 млрд лет назад. Исследователи говорят, что, скорее всего, вокруг нового Солнца по практически таким же орбитам вращаются несколько планет, которые могут быть потенциально пригодными для появления жизни. Если догадка учёных подтвердится, то зеркальная система из нескольких планет, вращающихся вокруг второго Солнца, будет официально включена в состав пригодных для заселения планет.

Ранее астрономы из Института Карнеги заявили, что всего в шести световых годах от Земли (той, что в Солнечной системе) находится небольшая супер-Земля, поверхность которой заморожена. Исследователи считают, что потенциально планета могла быть обитаема, а остатки микроорганизмов могут сохраняться там до сих пор.