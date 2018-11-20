Учёные раскрыли главный секрет шифровальной машины "Энигма"

Теперь исследователи в точности знают, как работают внутренние механизмы устройства.

Учёные из Манчестерского университета создали подробную трёхмерную модель, в которой продемонстрирована работа всех внутренних механизмов шифровальной машины "Энигма" — её в ходе Второй мировой войны использовали гитлеровские войска. Для того чтобы составить подробную схему, учёные сделали 1,5 тыс. рентгеновских снимков, из которых было составлено последовательное изображение.

Новая трёхмерная модель позволяет посмотреть на процесс изнутри — вся механика движения роторов, отдельные провода и штыри, соединяющие 26 букв на каждом элементе шифрования некогда секретной немецкой машины. Отдельно исследователи отметили, что теперь можно подробно изучить механизм шифровки сообщений четырёхроторной "Энигмы", которую использовали корабли Кригсмарине — военно-морские силы Третьего рейха.

Несмотря на то что криптоанализом шифровальной машины "Энигма" с конца 30-х годов занимались польские специалисты, наиболее известным этапом "взлома" шифра немецкой машины считается операция британских специалистов под общим командованием ветерана военной разведки Алистер Деннистона. Криптографический центр в Великобритании получил название Station X, а группой экспертов в Блэтчли-Парк, "сломавших" код немецкой шифровальной машины в начале сороковых, руководил британский математик Алан Тьюринг.