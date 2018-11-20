В США нашли хранилище с вирусами-мутантами

Американские вирусологи пока не знают, сколько всего вирусов может содержаться в почве.

В рамках проведения длительного эксперимента по изучению изменений климата микробиологи и вирусологи из Университета Массачусетс Амхерст установили, что при длительной изоляции от общей экосистемы в почве и воде начинают появляться неизвестные науке виды бактерий и штаммы вирусов. Как отмечает Science Alert, пробы почвы в лаборатории, созданной в одном из лесных массивов, показали присутствие нескольких мутировавших бактерий и 16 ранее не известных науке супервирусов.

Исследователи отмечают, что вирусы могли сформироваться из-за длительной "изоляции" в почве, однако после начала процессов по изменению климата почва в определённых районах позволила запустить процесс мутации микроорганизмов, что в итоге привело к изменению ранее попавших в почву патогенов. Учёные считают, что похожие процессы могут происходить и там, где микроорганизмы длительное время не имели контакта с окружающей средой, — к таким местам часто относят и Арктику, таяние льдов в которой может спровоцировать "выпуск" в воду и воздух ранее неизвестных бактерий.

Как сообщает журнал Nature, следующим шагом учёных станет проверка опасности новых бактерий и вирусов на устойчивость к акнтибактериальным препаратам и отдельным противовирусным средствам. После этого обнаруженные в почве патогены будут включены в единый реестр.