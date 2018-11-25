Роды в космосе: реальность или фантастика?

Что именно может помешать женщинам рожать в космосе? Есть ли шансы на успех этой затеи?

Никогда такого не было, и вот опять. Новостные ленты изданий запестрели новостью: в 2024 году на орбите состоятся первые роды. Женщина под присмотром группы врачей в условиях невесомости родит ребёнка и будет спущена обратно на Землю. Как рассказывает пресс-релиз компании SpaceLife Origin, в настоящее время идут поиски подопытной женщины и вообще эксперимент уже практически готов, даже ждать 2024 года незачем. Так возможно ли это в реальности или дальше "поиска по объявлению" дело не зайдёт?

А где наука

В одном старом анекдоте учёные скрестили двух слонов "не ради науки, а так, позырить". Вот и в этой идее, несмотря на всю наукообразность пресс-релиза, настоящей науки и нет вовсе. Вернее, нет её в финальной части исследования. Представители компании говорят, что SpaceLife Origin хочет проверить, могут ли люди размножаться в космосе, для чего в 2020–2021 годах они хотят отправить на орбиту сначала сперматозоиды, а затем сперматозоиды с яйцеклеткой, чтобы проверить возможность зачатия в космосе и проследить, как впоследствии на Земле будет развиваться зачатый в невесомости плод.

Проблема в том, что в данном эксперименте пропущено самое важное — развитие плода, те самые девять с лишним месяцев беременности. Именно это время человеческий организм должен формироваться при нормальной земной гравитации, как это происходит уже несколько миллионов лет. В нужный момент поворачиваться, тренировать свои только появившиеся мышцы рук и ног, толкаться и пихаться.

Глупо тренировать красивый заход в воду и выход на сушу, если ты не умеешь плавать, а большую часть дистанции нужно именно проплыть. Поэтому даже в случае проведения такого эксперимента с роженицей на орбите он не покажет, в сущности, ничего. Звучит, может быть, и волнующе: "Роды в космосе!" Возможно, под это дело можно набрать инвестиций, но в реальности вещь абсолютно бесполезная без самого сложного — периода развития плода и превращения его в человека.

Проблемы безопасности

Есть и гораздо более простые, но тоже очень важные проблемы. Вряд ли за ближайшие пять-шесть лет полёты в космос сильно изменятся. Скорее всего, в 2024 году мы будем иметь на орбите всё ту же самую Международную космическую станцию и, возможно, только начинающую функционировать китайскую многомодульную станцию. Выбор не очень богатый для проведения родов в космосе.

Для начала до орбиты надо хотя бы как-то добраться. Современные ракеты-носители во время старта выдают достаточно щадящие перегрузки в 3–5 G. Здоровый и многократно проверенный врачами человек переносит их без проблем, но в нашем-то случае женщина на сносях, не сегодня-завтра ждущая родов. Как она и ещё не родившийся ребёнок перенесут перегрузки? А если роды начнутся прямо в момент полёта к станции? Женщинам на таком сроке и на обычном самолёте неохотно разрешают летать, что уж тут про космос говорить...

Посмотрите фотографии — в пилотируемом корабле "Союз" трое космонавтов размещаются максимально плотно, там нет места даже рукой двинуть, какое уж тут принимать роды? Кроме того, полёт по длинной схеме на орбиту может длиться более суток. И что эти сутки делать? Даже возможности повернуться нет, какие уж тут роды!

Даже если в компании SpaceLife Origin подумали о том, как именно принимать роды на борту станции (в чём я сильно сомневаюсь), то уж как возвращаться на Землю, они явно не думали. На руках новорождённый, которого трогать-то лишний раз боишься, у него нет скафандра по размеру, а тут спуск на землю в аппарате "Союза" и ещё более серьёзные перегрузки, чем при старте. Ау, хоть кто-нибудь думал, что именно вы собираетесь совершить?

А если что-то пойдёт во время взлёта не так? При спуске по баллистической траектории или при срабатывании системы аварийного спасения (САС) перегрузки могут зашкаливать за 20 G (и после этого здоровым и крепким космонавтам приходится подолгу лечиться и восстанавливаться). А тут беременная. Это просто убийство какое-то сверхизощрённое.

А был ли мальчик?

К настоящему времени роды в космосе — это фантастика, причём ненаучная и бесполезная. Зачем такое делать, просто непонятно. Кроме того, учёные (настоящие) давно уже работают над пониманием того, как невесомость влияет на живой организм. Существует даже целая серия экспериментов "Бион", в рамках которой на специальных научных космических кораблях в космос отправляются различные животные, а после их возвращения учёные смотрят, как именно на них повлиял космический полёт.

Делать опыты на беременных женщинах можно будет только после того, как изучат всё на животных и проверят риски. А до того времени рисковать неродившимся ребёнком и его матерью не даст никто, и это правильно. Да и причин ставить такой опыт пока не находится, только если так, "позырить".