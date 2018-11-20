Учёные из NASA нашли в космосе корабль из сериала "Звездный путь"

На самом деле это всего лишь скопление галактик, но зрелище и правда завораживающее.

C помощью телескопа Chandra учёные из NASA обнаружили в космосе скопление газа, удивительно похожее на корабль USS Enterprise — вымышленный корабль из вселенной "Звездный путь", сообщает CNET. Учёные отмечают, что галактические кластеры представляют собой скопление тысяч галактик, а в NASA эти скопления уже назвали крупнейшими объектами во Вселенной.

Используя данные с телескопов, учёные установили, что два скопления галактик, получившие общее название Abell 1033, находятся в процессе столкновения и через какое-то время после их контакта может произойти большой взрыв. Отмечается, что галактический кластер является одним из самых удалённых от Солнечной системы объектов: он расположен на расстоянии примерно в 1,6 млрд световых лет от Земли.