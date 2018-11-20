Lamborghini создаёт самый быстрый кроссовер в мире

Новый кроссовер Urus ST-X будет принимать участие в серийных гонках и сможет ездить по любым типам поверхности.

Компания Lamborghini показала первый концепт спортивного кроссовера Lamborghini Urus ST-X, который будет принимать участие в серийных гонках по Европе и на Ближнем Востоке, на специально подготовленных схемах FIA, сообщает The Drive.

В отличие от серийной версии Urus, модификация ST-X позволит облегчить автомобиль на 25 процентов, достигнув снаряжённой массы в 2200 килограммов, а большинство узлов и агрегатов будут модифицированы и усилены. Помимо всего прочего, в конструкцию автомобиля будут добавлены система пожаротушения и защищённый топливный бак FT3, а также стальной каркас безопасности.

Сам Urus ST-X получит яркий внешний вид с матовой ярко-зелёной краской Verde Mantis, капотом из углеродного волокна и специальной графикой. Двигатель машины — V8-образный 4.0-литровый бензиновый агрегат — останется без изменений. Его мощность составит 650 л.с. Презентация заряженного кроссовера запланирована на 2019 год.