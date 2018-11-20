В Бразилии нашли огромные города термитов, которые видно из космоса

По предварительным подсчётам, возраст структур, созданных насекомыми, может составлять более 4 тыс. лет.

Учёные из Университета Солфорда выяснили, что почти все "постройки", обнаруженные в одном из районов Бразилии, имеют искусственное происхождение. Как сообщает журнал Cell, самые высокие "здания" из глины и песка поднимаются на высоту 3,5−4 метра — рекорд среди когда-либо обнаруженных термитников.

Площадь искусственных холмов также впечатляет — всего насекомые "настроили" здания на плато в 230 тыс. квадратных километров — этот "посёлок", построенный термитами, видно даже на снимках из космоса. Учёные отмечают, что диаметр "бразильских холмов" составляет около девяти метров, но сами "здания" не являются домом для термитов. По словам учёных, под землей насекомые прорыли огромную систему туннелей и в результате подземной активности выбросили на поверхность около 10 кубических километров земли.

Общее количество "домиков", в которых также были обнаружены колонии термитов, составляет около 200 млн, что в теории позволяет сделать вывод о миллиардной колонии термитов Syntermes dirus. Самые древние постройки, созданные термитами, имеют возраст в 690–3820 лет.