NASA отправит на Марс новый ровер в 2020 году

Оснащённый всеми необходимыми системами ровер должен совершить посадку в кратере Джезеро.

Глава департамента планетарных исследований NASA Лори Глейз сообщила, что в 2020 году агентство отправит на Марс новый ровер, который продолжит исследовательскую миссию, приостановленную из-за потери ровера Opportunity. Конструкция нового ровера основана на "скелете" марсохода Curiosity с учётом последних достижений в области измерительных приборов. Одной из главных особенностей нового ровера станет размещение "площадки" для беспилотного вертолёта MHS, главной миссией которого станет сбор образцов грунта.

Специалисты лаборатории реактивного движения NASA отмечают, что посадка и развёртывание марсохода на поверхности планеты (по плану) должны пройти в апреле 2021 года. На выполнение полной исследовательской программы новому марсоходу потребуется около трёх земных лет.