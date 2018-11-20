Учёные выяснили, что размер бицепса обратно пропорционален размеру пениса

Исследователи считают, что во всём виновата не генетика, а частые занятия в спортзале.

Учёные из Медицинского колледжа Университета Центральной Флориды выяснили, что постоянные занятия спортом провоцируют необратимые изменения в размерах половых органов у мужчин. Как сообщает журнал Fatherly, исследователи отмечают, что постоянные физические нагрузки ухудшают приток крови к мужскому достоинству, что в перспективе негативно отражается на размерах пениса.

В качестве наглядного примера исследователи привели цифры: при сбросе каждых пяти килограммов лишнего веса куда-то "теряется" от одного до трёх сантиметров длины детородного органа. При этом интенсивность тренировок во многом является определяющим фактором — чем жёстче режим и "злее" подходы к штанге, тем меньше в конечном счёте будет пенис.

Но есть и неожиданные плюсы. Если не брать во внимание снижение размеров полового органа, то занятия в спортзале тренируют сердечно-сосудистую систему и позволяют мужчинам быстрее достигать эрекции.