Учёные вылечили бессонницу звуками от космического корабля

Это не лекарство и даже не натуральный препарат. Это шум космического корабля из вымышленной киновселенной.

Любитель научной фантастики из США Спайк Снелл случайно выяснил, что гул двигателей вымышленного космического корабля USS Enterprise является одной из разновидностей "белого шума" — монотонного звучания звука на определённой частоте, которое в буквальном смысле слова усыпляет большинство людей. Для своего эксперимента Спайк Снелл записал и зациклил звук "работы" энергетической установки из сериала, после чего загрузил аудиозапись на YouTube, пишет Mashable.

После того как количество прослушиваний записи перевалило за 3 миллиона, экспериментом заинтересовались учёные. В ходе изучения записи специалисты из Кливлендского исследовательского центра подтвердили, что гул двигателей корабля из сериала "Звёздный путь" действительно действует на организм человека как транквилизатор. Учёные выяснили, что звук двигателя вымышленного космического корабля "усыпляет" мозг и снижает его активность, ускоряя переход через все фазы сна.

Эксперимент со звуком двигателей корабля USS Enterprise повторили психологи из больницы Св. Луки в Миссури. Результат остался прежним — люди в среднем состоянии усталости организма отключались как по команде спустя 25–30 минут после начала прослушивания аудиофайла. В этом случае исследователи пошли дальше и разработали специальную методику лечения нарушений сна. Результат не заставил себя ждать — постоянное прослушивание монотонного гула корабля из "Звёздного пути" позволило нормализовать сон пациентов даже с серьёзными расстройствами. В среднем каждый из пациентов больницы начал спать по 7–7,5 часа в сутки.

Ранее с сериалом "Звёздный путь" было связано и другое любопытное событие. С помощью телескопа Chandra учёные из NASA обнаружили в космосе скопление газа, удивительно похожее на корабль USS Enterprise.