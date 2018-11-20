Червяки, гусеницы и кумыс. В Швеции открылся музей отвратительной еды

Любителям вкусной еды в уникальное — даже по меркам Европы — место лучше не приходить.

В шведском городе Мальмё открылся один из самых необычных музеев в Европе — в нём нет дорогих шедевров искусства, а все экспонаты могут дурно пахнуть. Всё дело в том, что звание одного из самых необычных выставочных заведений теперь плотно удерживает музей отвратительной еды, среди экспонатов которого можно найти не только экспозицию с вонючим сыром, но и другие уникальные вещи.

Как сообщает Business Times, среди необычной, но крайне отвратительной еды можно найти сыр с личинками, запечённую летучую мышь, сок, "выжатый" из овцы, и вино из мышц млекопитающих. Директор музея Андреас Аренс уверяет, что для одних поход в такой музей станет испытанием на прочность, для других — весёлым развлечением. Пока представители музея не сообщают, по каким критериям в музей отбираются экспонаты, но среди выставки между жареными хомячками и сушёным языком неизвестного происхождения находится бутылка с обыкновенным кумысом — кисломолочным напитком из кобыльего молока.