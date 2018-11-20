NASA откажется от полётов на Луну и Марс из-за Илона Маска

Вместо государственных денег на освоение ближайших планет Солнечной системы будут расходовать средства американских миллиардеров, инвестирующих в частные космические компании.

В ближайшие месяцы Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) может официально сообщить об отказе от разработки Space Launch System (SLS) — сверхтяжёлой ракеты-носителя, разработку которой ведут с 2011 года. Как сообщает Business Insider, для успешного завершения проекта SLS нет ни денег, ни пригодных к использованию технологических решений. Вместо производства сверхтяжёлой и, как следствие, сверхдорогой ракеты эксперты NASA предложили сосредоточиться на доработке пилотируемого корабля Orion.

Вместо создания собственной сверхтяжёлой ракеты в NASA решили использовать для полётов в дальний космос "частников" — космические компании SpaceX и Blue Origin. Опорной компанией в этом списке станет SpaceX, а главной "движущей силой" станут ракеты Falcon Heavy и BFR с массой полезной нагрузки на низкой опорной орбите до 100 тонн. Подстраховывать Илона Маска на орбите будет миллиардер Джефф Безос — владелец и основатель интернет-компании Amazon, давно мечтающий об освоении космоса. Отмечается, что в ближайшие годы ракета New Glenn, разработку которой ведут специалисты космической компании Blue Origin, будет готова к полётам. Главной особенностью этой ракеты станут двигатели BE-4, которые разрабатываются частной космической компанией как замена российским РД-180.

Специалисты NASA посчитали, что "частники" справляются с выполнением задачи гораздо быстрее, — первые прототипы и даже первые пуски тяжёлых и сверхтяжёлых ракет могут пройти уже до конца 2020 года, в то время как только проектирование SLS закончится не раньше 2022 года. Если это произойдёт, то все крупные научные проекты США будут реализовывать две частные космические компании, основанные людьми без профильного образования, никогда ранее не работавшими ни в космонавтике, ни в авиации.