Учёные: Земля "пожирает" триллионы тонн воды

Основной причиной исчезновения целых морей, по мнению учёных, является сдвиг тектонических плит.

Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что глобальной причиной для исчезновения триллионов литров воды является сдвиг тектонических плит. По мнению геологов и океанологов, данная проблема является одной из самых главных проблем на Земле, сообщает Daily Mail.

С помощью сейсмографов учёные провели исследования Марианской впадины и обнаружили, что зоны субдукции Земли поглощают примерно в три раза больше воды, чем предполагалось ранее. Позднее был произведён математический расчёт, в результате которого было установлено, что каждый миллион лет через стыки в тектонических плитах к ядру планеты просачиваются несколько миллиардов тонн воды, а за время существования планеты "под Землю" просочились триллионы тонн воды.

При этом учёные до сих пор не знают, что происходит с большинством уходящей в направлении ядра планеты воды. Одни предположения учёных строятся на том, что большинство воды возвращается в атмосферу в газообразном состоянии через вулканические извержения, а "трещины" в тектонических плитах являются частью процесса регулирования уровня Мирового океана.