Учёные: Земля "пожирает" триллионы тонн воды

Учёные из Вашингтонского университета выяснили, что глобальной причиной для исчезновения триллионов литров воды является сдвиг тектонических плит. По мнению геологов и океанологов, данная проблема является одной из самых главных проблем на Земле, сообщает Daily Mail.
С помощью сейсмографов учёные провели исследования Марианской впадины и обнаружили, что зоны субдукции Земли поглощают примерно в три раза больше воды, чем предполагалось ранее. Позднее был произведён математический расчёт, в результате которого было установлено, что каждый миллион лет через стыки в тектонических плитах к ядру планеты просачиваются несколько миллиардов тонн воды, а за время существования планеты "под Землю" просочились триллионы тонн воды.
При этом учёные до сих пор не знают, что происходит с большинством уходящей в направлении ядра планеты воды. Одни предположения учёных строятся на том, что большинство воды возвращается в атмосферу в газообразном состоянии через вулканические извержения, а "трещины" в тектонических плитах являются частью процесса регулирования уровня Мирового океана.
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