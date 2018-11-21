Донорские органы впервые доставили с помощью дронов

Теперь беспилотники могут быть официально признаны средством для экстренной доставки органов.

Учёные из Мэрилендского университета в Балтиморе провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что дроны и вообще любые небольшие беспилотники могут быстрее и лучше доставлять донорские органы, необходимые для срочных операций. Как сообщает IEEE Spectrum, донорская почка впервые была перевезена на расстояние почти пять километров всего за несколько минут. При этом биопсия тканей органа не выявила никаких повреждений в ходе транспортировки.

Первую доставку донорских органов практически до дверей операционной осуществил DJI Matrice 600 Pro. Всего в цикл испытаний вошло 14 тестовых полётов, в ходе выполнения которых дрон летал на высоте 122 метра. Максимальная скорость полёта составила 67,6 километра в час. При этом исследователи отмечают, что дрон в состоянии самостоятельно "обруливать" препятствия и выбирать наиболее оптимальный маршрут, что сокращает время доставки донорских органов между больницами до нескольких минут.