Учёные убили рак кишечника обычным аспирином

Применение аспирина позволило повысить эффективность противораковой терапии в несколько раз.

Учёные из Лидского университета совершили прорыв в сфере лечения особого агрессивного вида онкологии. В результате исследований, в которых участвовало более 700 человек из 53 больниц, учёные выявили активность эйкозапентаеновой кислоты в снижении числа раковых полипов у пациентов, сообщает Medical Express.

После окончания годового исследования и "аспириновой терапии" учёные провели колоноскопию у пациентов и выяснили, что участники исследования, употреблявшие каждый день в течение года около 300 мг аспирина, показали наилучший результат в снижении количества предраковых полипов в кишечнике. Теперь учёные пытаются понять, в каком виде и с какой длительностью можно интегрировать аспирин в противораковую терапию при различных формах онкологии.