Учёные рассказали о смертельной опасности прогулок с собаками

Каждая пятая прогулка с вашим питомцем может закончится тем, что он принесёт домой яйца паразитических червей.

Новые исследования учёных из ВНИИ паразитологии в России показали, что частые прогулки с собакой могут закончиться токсокарозом — заболеванием, которое провоцируют паразитические черви-токсокары. Исследователи отмечают, что гельминты этого вида могут нанести ощутимый вред здоровью глаз и других органов не только животного, но и человека, сообщает Science Direct.

Результаты исследований показали, что яйца паразитов могу переноситься с заражённой почвы в жилые помещения на лапах питомцев и подошвах обуви. После проникновения в человеческий организм гельминты могут поражать даже органы пищеварения, включая желудок и печень. Учёные отмечают, что, по статистике, токсикоразом болеет примерно 14 процентов детей дошкольного возраста, которые часто контактируют с домашними или бродячими собаками и кошками. Учёные предупреждают, что в большинстве случаев нужно воздерживаться от прогулок с собакой по почве, а также в случае ухудшения состояния здоровья и потери зрения немедленно обращаться в ближайшие медицинские учреждения.