Самки муравья-сеноеда научились захватывать самцов собственным пенисом

Теперь учёные считают, что ничего не подозревающим самцам угрожает опасность, а процесс размножения у муравьев может претерпеть изменения.

Учёные из Университета Хоккайдо выяснили, что самки муравьёв-сеноедов в ходе эволюции научились "выращивать" собственный рудиментарный пенис, которым могут причинять физический вред самцам во время спаривания, сообщает Science Alert. Учёные считают, что самцы данного вида не имеют в пенисе сжимающихся микроскопических мышц, что может позволить самцам во время спаривания резко прекратить процесс и не оплодотворить самку.

Именно поэтому самки начали "отращивать" собственный пенис, который позволит во время спаривания зафиксировать пенис самца, гарантируя тем самым продолжение рода. Кроме того, шанс осеменения матки при захвате пениса самца увеличивается вдвое. Также учёными были обнаружены и другие виды насекомых, имеющие сдвиги в репродуктивной анатомии. Исследователи считают, что таким образом самки, почуявшие стремление самцов отказаться от спаривания, могут контролировать численность популяции отдельных видов.