Учёные: Домашняя галактика Млечный Путь может взорваться

Астрофизики и космологи пока точно не знают, к каким последствиям для жителей Земли может привести такая катастрофа.

Учёные из Сиднейского университета выяснили, что в созвездии Наугольника удалось обнаружить двойную звёздную систему, способную взорваться в ближайшем времени. Как отмечается в журнале Nature, взрыв может произвести "ударную волну" из гамма-лучей, которые могут достать до самых отдалённых точек в галактике Млечный Путь.

Отмечается, что система находится примерно в 8 тыс. световых годах от Земли — благодаря этому обстоятельству планеты земной группы будут в относительной безопасности, когда двойная звезда всё-таки взорвётся. При этом остаточное излучение должно быть частично погашено озоновым слоем Земли. Ближайшие звёздные скопления, согласно расчётам учёных, могут навсегда испариться при взрыве с температурой в несколько сотен миллионов градусов.