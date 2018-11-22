"Кресло Хокинга" помогло парализованным пациентам

Уникальная технология позволила пациентам набирать на планшетах текст и общаться с другими людьми.

Учёные из MIT и Университета Брауна адаптировали технологию, основанную на интерфейсе компьютера Стивена Хокинга для лечения пациентов с обширными поражениями нервных окончаний. С помощью компьютерного интерфейса BCI учёным удалось отслеживать движения глаз парализованных больных. Как сообщает IEEE Spectrum, тестирование технологии показало, что основанная на "кресле Хокинга" электронная система позволяет больным нормально общаться с другими людьми.

Исследования на пациентах с частичным параличом показали, что система BrainGate2 имеет большой потенциал для использования в составе комплексной восстановительной терапии. Три участника исследования с "болезнью Хокинга" — амиотрофическим боковым склерозом — успешно начали контактировать с внешним миром. Связать датчики, считывающие движения глаз и компьютерную программу, удалось с помощью обычного планшета Google Nexus 9 с Bluetooth.

Исследователи отмечают, что с помощью специального дешифратора пациенты с БАС смогут набирать до 30 символов в минуту в электронной почте и текстовых программах. Если клинические исследования пройдут успешно, система будет рекомендована для использования в больницах. Первым пациентом с БАС, для которого такая система была создана с нуля и адаптирована под ежедневное использование, стал британский физик Стивен Хокинг, которого тяжёлый недуг поразил в возрасте 23 лет.