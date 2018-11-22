Учёные: Пизанская башня начала выпрямляться

В интернете уже начали шутить, что башню выпрямили фотографирующиеся на фоне сооружения туристы.

Учёные из Университета Пизы выяснили, что за последние 20 лет уникальное сооружение выпрямилось на 4 см и этот процесс может продолжиться. Как сообщает BBC, с 1993 по 2001 год специалисты пытались стабилизировать сооружение, в результате чего угол наклона изменился на 45 см.

Отмечается, что операция, для которой даже пришлось остановить посещение объекта туристами, обошлась Правительству Италии в €225 млн. Знаменитое сооружение стоит под наклоном с момента начала строительства в 1173 году. Слой песка и глины, на котором стоит основание всемирно известного памятника архитектуры, значительно мягче с южной стороны — с ростом нагрузки на грунт башня дала крен и в этом состоянии пребывала до настоящего времени.

Теперь инженеры просчитывают возможные варианты окончательного "выпрямления" и пытаются понять, можно ли вернуть уникальное сооружение в полностью вертикальное положение.