Российские медики создали противораковые "гранаты" с наночастицами

Наночастицы-трансформеры при "подсветке" лазером меняют свою структуру и атакуют болезнь изнутри.

Химики из Университета ИТМО разработали уникальный метод проведения противораковой терапии — основным "оружием" в борьбе с раком выступили особые наночастицы с активным веществом, которые при нагреве обычным лазером активируются и "взрываются" внутрь поражённых болезнью клеток. Как сообщает Bioconjugate Chemistry, этот способ позволяет избирательно убивать поражённые болезнью клетки.

Ранее Лайф сообщал, что учёные из Института физической химии и электрохимии РАН в Москве при поддержке зарубежных коллег разработали похожий метод лечения тяжёлых форм онкологии. Исследователи разработали метод, при котором терапия опухолей происходит через наночастицы, которые при "подсветке" лазером превращают поражённые клетки и ткани в своеобразную "мишень" для иммунных клеток.