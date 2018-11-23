В глазах людей нашли источник коровьего бешенства

Учёные отмечают, что особо опасный белок способен незаметно разрушать человеческий мозг.

Биологи из Кейсовского университета Западного резервного района выяснили, что в глазах человека накапливается опасный белок прион, способный вызывать ряд смертельных нейродегенеративных заболеваний. В исследовании, опубликованном журналом Nature, указывается, что белки этого типа могут циркулировать от органов зрения к головному мозгу, что через некоторое время может вызвать его поражение.

Исследователи уточняют, что прионы попадают в глаз из мозга по зрительному нерву, но допускают и ситуацию с "обратной миграцией" инфекции, когда патоген проникает в мозг при пересадке заражённой роговицы или использовании нестерильных хирургических инструментов. При этом биологи отмечают, что развитие "коровьего бешенства" (самого распространённого заболевания, вызываемого прионами) часто проходит бессимптомно и выявляется лишь на терминальной стадии, когда помочь пациенту практически нельзя.