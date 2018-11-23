Учёные смогли остановить старение тела

Учёные научились возвращать "дряхлые" мышцы к первоначальному уровню работоспособности.

В результате многолетних исследований учёные из Питтсбургского университета смогли выяснить, что при понижении активности белков клото мышцы человека начинают терять свою эффективность и не могут проводить регенерацию, сообщает Medical Xpress. Учёные выяснили, что белок этого типа также отвечает за защиту мозга от воспалительных реакций и предотвращает развитие старческих заболеваний в центральной нервной системе.

Испытания белковой терапии на мышах показали, что введение особой сыворотки SS-31 может оказывать поддерживающие функции митохондриям, что увеличивает активность белка клото и способствует восстановлению мышечной ткани. Учёные считают, что новый препарат на основе белковой сыворотки позволит многим людям сохранить эффективность мышц до глубокой старости и предотвратит развитие многих заболеваний, связанных с опорно-двигательным аппаратом.