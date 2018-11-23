NASA создаёт суперкомпьютер для полёта на Марс

Американские специалисты считают, что люди с серьёзной миссией могут не справиться.

Для контроля человека как во время полёта, так и с первых дней пребывания на Красной планете NASA строит самый совершенный суперкомпьютер, управлять которым будет специально спроектированная для этих целей нейросеть. Как отмечает Science Alert, идею создателям системы "подкинул" писатель-фантаст Артур Кларк, написавший "Космическую одиссею".

В ней контроль над действиями человека осуществляет HAL 9000 — компьютер с искусственным интеллектом, способный самообучаться и распознавать человеческую речь. Все работы для NASA выполняет компания TRACLabs, представители которой заявляют, что новый суперкомпьютер с открытой архитектурой практически полностью копирует вымышленную систему с искусственным интеллектом.

Первые испытания тестовой модели показали, что система может управляться не только с космическим кораблём, но и способна контролировать жизнедеятельность человека в других враждебных средах, включая поверхность Марса. При этом учёные отмечают, что новая нейросеть не сможет устроить бунт и пойти против человека, как это случилось в "Космической одиссее" Кларка.