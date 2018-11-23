Крысы могут спровоцировать эпидемию гепатита в Китае

Теперь учёные считают, что целым странам могут грозить эпидемии вирусного заболевания.

Китайские учёные считают, что два зарегистрированных случая заражения вирусным гепатитом Е можно рассматривать либо как аномалию, либо как начало трансмиссивной эпидемии. Отмечается, что первый зарегистрированный случай заражения женщины после укуса крысы был зафиксирован в 2017 году, сообщает Science Alert.

В сентябре 2018 года в Китае был зафиксирован второй случай заражения гепатитом Е — мужчина обратился в больницу с обычными для жителей мегаполисов симптомами. Он жаловался на потерю аппетита, частые головные боли и боль в животе. Анализ показал, что в крови пациента присутствуют следы вирусного гепатита Е. Позднее учёные выяснили, что штаммы вируса гепатита Е у мужчины и женщины, укушенной в 2017 году, полностью совпадают.

Пока учёные не выявили точный механизм распространения вируса, однако опасаются, что вирус гепатита Е, который передаётся главным образом фекально-оральным путём в результате смешивания питьевой воды с фекалиями грызунов, может передаваться человеку через царапины от когтей и укусы крыс. Особо опасной ситуацию медики пока не признают, однако настоящая "крысиная эпидемия" может вспыхнуть в Гонконге уже в ближайшие пару лет.