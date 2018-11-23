Учёные рассказали о смертельной опасности газировки

Исследователи считают, что шипучие напитки разрушают организм и снижают иммунитет.

Учёные из Университета Торонто в Канаде сопоставили данные 155 исследований, в рамках которых изучалось воздействие на организм различных напитков, и выяснили, что наибольший вред здоровью человека наносят лимонады. Исследователи пришли к выводу, что даже напитки с "нулевым" содержанием сахара способствуют развитию диабета второго типа.

Учёные уверены — газировка доставляет в организм "энергетическую бомбу" и завышает количество необходимых организму калорий в несколько сотен раз. При этом уровень глюкозы в крови единовременно повышается до критического уровня, а при постоянном употреблении газированных напитков человек имеет все шансы "подсесть" на инсулин до конца жизни.