Американка 11 лет почти не выходит из дома и боится умереть от света

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Американка 11 лет почти не выходит из дома и боится умереть от света

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Фото: © Кадр из видео YouTube/Special Books by Special Kids

Из-за редкой генетической болезни 54-летняя жительница Коннектикута уже перенесла несколько тяжёлых операций.

54-летняя Фатима Перез из Коннектикута заявила, что из-за редкого заболевания вынуждена постоянно находиться дома и даже в пасмурную погоду не рискует выходить на улицу. Перез объясняет, что с детства страдает пигментной ксеродермой — наследственным заболеванием кожи, симптомом которого является повышенная чувствительность к ультрафиолету.

Женщина отмечает, что яркий солнечный свет буквально "сжигает" всё тело, вызывая сильную боль при без того непростом состоянии. Для каждого выхода из дома Фатима Перез одевается в плотную одежду, закрывающую всё тело, и укрывает голову капюшоном. Для того чтобы кожа на лице и вокруг глаз не болела, женщина вынуждена носить большие солнцезащитные очки.

<p><strong>Фото: © Кадр из видео YouTube/ </strong><a href="https://www.youtube.com/watch?v=oqtIxhSBKq8&t=10s" target="_blank"><strong>Special Books by Special Kids</strong></a></p>

Из-за повышенной чувствительности с кожи Фатимы Перез уже удалили десятки очагов рака кожи, а всё тело из-за регулярных вмешательств хирургов покрыто крупными шрамами. При этом сама женщина отмечает, что нестерпимую боль ей может доставлять практически любой источник света, будь то лампа или настенный светильник.

Редкая болезнь появляется в результате мутации. Белки, репарирующие ДНК больного, переходят в неактивное состояние, и при малейшем облучении ультрафиолетом дефектных молекул ДНК становится значительно больше. Такие повреждения накапливаются и со временем приводят к раку кожи. Изучены два вида нарушений. В результате при длительном воздействии ультрафиолета проявляются нарушения пигментации и ороговения кожи, атрофические изменения эпидермиса и дистрофия соединительнотканных волокон переходят в хронический режим. В конечном счёте на отдельных участках кожи начинается клеточная атипия и озлокачествление.

Автор:
СА
Сергей Андреев
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