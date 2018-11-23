Почти эпидемия. Учёные назвали точное число больных диабетом людей

По прогнозам учёных, количество людей с диабетом второго типа вскоре будет сопоставимо с населением нескольких стран.

Анализ медицинских данных и количество производимого инсулина позволили учёным из университетов Великобритании и США сделать вывод о том, что в мире начинается самая настоящая эпидемия диабета второго типа. Учёные сообщают, что в 2018 году количество больных диабетом превышает 510 млн человек. Ближе к 2030 году болезнь может разрастись до масштабов испанского гриппа: количество больных диабетом второго типа увеличится до 674,3 млн человек, сообщает The Lancet.

Помимо прочего, учёные также подсчитали, что только в 2018 году потребление инсулина уже пробило отметку в 516 млн доз, а учёные предсказывают, что ближе к 2030 году ежегодное потребление инсулина достигнет отметки в 633 млн, что может спровоцировать общемировой дефицит этого препарата.

Ранее учёные из Университета Торонто в Канаде сопоставили данные 155 исследований, в рамках которых изучалось воздействие на организм различных напитков, и выяснили, что наибольший вред здоровью человека наносят лимонады. Исследователи пришли к выводу, что даже напитки с нулевым содержанием сахара способствуют развитию диабета второго типа.