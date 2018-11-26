На МКС нашли смертельные супербактерии

Обнаруженные в туалетах супербактерии могут стать опасными для жизни космонавтов.

Микробиологи из Лаборатории реактивного движения NASA сообщили, что в туалетах МКС впервые обнаружены устойчивые к применению антибиотиков штаммы опасных бактерий, потенциально представляющих опасность для человека. Как сообщает Science Alert, опасность Enterobacter давно доказана — микроорганизмы этого типа могут инфицировать людей с ослабленным иммунитетом в больницах, а применение даже сильнодействующих антибактериальных препаратов против них не даёт никакого результата.

Больше всего учёных из NASA озадачил тот факт, что на Международной станции МКС присутствуют до пяти различных штаммов супербактерий. Исследования показали, что обнаруженные штаммы имеют практически абсолютную устойчивость к цефазолину, цефокситину, оксациллину, пенициллину и рифампину, а также имеют разную степень сопротивляемости к другим антибиотикам. Исследователи отмечают, что три этих штамма космонавты могли привезти с собой — по крайней мере, их сходство с земными супербактериями уже доказано. В данный момент учёные пытаются понять, как остальные штаммы бактерий изменились во время пребывания в космосе. Существует ли угроза жизни экипажу МКС — не уточняется.