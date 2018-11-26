Учёные рассказали о связи астмы с ожирением

Исследователи считают, что контролировать массу тела ребёнка нужно с самых ранних лет.

Новые исследования учёных из Детского госпиталя в Орландо позволили сделать вывод о точной причине появления хронических заболеваний во время ожирения у детей. По мнению учёных, ожирение приводит к нарушению работы иммунных клеток организма и в конечном счёте провоцирует развитие сложных заболеваний, сообщает Pediatrics.

Учёные считают, что нарушение работы иммунных клеток происходит в результате недостаточного контакта людей с "лёгкими" микробами и грибками, способными обучить клетки организма определять сигналы "свой-чужой", а также из-за развития хронических воспалений, связанных не только с ожирением, но и с нарушением обмена веществ.

Собрав данные более 500 тыс. детей в возрасте от 2 до 17 лет, учёные выяснили, что 41 тыс. несовершеннолетних страдала разными формами астмы. По данным исследователей, 100 тыс. человек из общей выборки страдали разными типами ожирения и располагали целым "набором" признаков диабета. Сопоставив между собой собранные данные, учёные смогли обнаружить, что каждый третий ребёнок, страдающий астмой, также страдает ожирением. При этом исследователи выяснили, что хронические воспаления, из-за которых в конечном счёте поражаются и внутренние органы, связаны со сдавливанием мягких тканей жировыми отложениями и недостаточной физической активностью.