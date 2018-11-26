Мир без котиков. Учёные предсказали полное исчезновение львов

Исследователи выяснили, что только за последние 100 лет популяция львов сократилась в 20 раз.

Исследования учёных из Университета Ньюкасла показали, что кроме стоящих на грани вымирания пингвинов, тигров и шимпанзе под угрозой исчезновения находятся и львы, чья популяция за последние 100 лет сократилась в 5 раз, сообщает Daily Mail. Исследователи отмечают, что по состоянию на 2018 год численность львов по всему миру составляет чуть более 20 тыс. особей, однако общее число крупных кошек из семейства кошачьих постоянно сокращается.

Учёные считают, что для сохранения львов нужно не только ужесточить наказание за браконьерство, но в целом пересмотреть уровень опасности антропогенных факторов, напрямую влияющих на популяцию как отдельных видов животных, так и фауны в целом. При этом исследователи предлагают создать новую общественную организацию, в сферу ответственности которой будет входить контроль за популяцией диких животных. Исследователи отмечают, что сохранение популяции больших кошек и попытка её увеличить обойдутся очень дорого, — в год для сохранения африканских львов потребуется $1–2 млрд.